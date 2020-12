Lazio, la Serie A celebra Immobile: "Otto gare, sei gol. Non male Ciro!" - FT

Sarà in campo anche domani Ciro Immobile nella difficile e importante gara contro il Bruges. Dopo lo stop causa Covid l'attacante della Lazio è tornato e non ha mai smesso di segnare in campionato come in Champions League. In Serie A lo score è di sei reti in otto gare, un ottimo bottino celebrato anche dall'account Instagram della massima serie: "Otto gare, sei gol. Non male Ciro!".

