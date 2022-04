Lazio, la Serie A omaggia Immobile: "Ecco la domenica mattina di Ciro..." - FOTO

Una gara da incorniciare quella disputata ieri da Ciro Immobile. Il bomber, dopo due gare a secco di gol, ha segnato la sua personale tripletta incantando i tifosi biancocelesti presenti allo stadio Ferraris. Il numero 17 ha infranto un altro record, superando Boniperti nella classifica all-time di reti segnate in Serie A, ed è tornato in vetta alla classifica dei marcatori superando Vlahovic. Anche la Serie A ha deciso di omaggiarlo co un post social: "La Domenica mattina di Immobile", questa la farse con la foto del biancoceleste insieme al pallone che meritatamente si è portato a casa.