Lazio, la Serie A sceglie Milinkovic come “uomo emoticon” - FOTO

L’attesa sta per finire, tra cinque giorni ripartirà la Serie A. Tifosi e in generale tutti gli amanti del calcio potranno finalmente tornare a godere dello spettacolo anche dal vivo, con la riapertura degli stadi. È già partito il countdown sui social e sulla pagina Instagram ufficiale della Serie A è stata pubblicata una foto che ritrae Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio fa l’occhiolino e indica “qualcuno”, come a dire “sei pronto?”. Lui lo è di sicuro e non vede l'ora di scendere in campo per dare il suo supporto alla squadra.

