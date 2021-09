Lazio, la Serie A si impersonifica in Ciro Immobile sui social - FOTO

Ogni volta che la palla entra in rete si vivono emozioni difficili da raccontare. Il cuore batte a tremila, le braccia vanno verso il cielo e la voce esce da sola per gridare "goal". Anche in campo i giocatori si lasciano trasportare dall'onda emozionale, nonostante fino a un secondo prima del valicamento della linea di porta da parte del pallone devono rimanere glaciali. La Serie A ha provato a far vivere ai tifosi le sensazioni che vivono i calciatori al momento della rete direttamente dagli occhi dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile.