Lazio, la serpentina di Pedro arriva da... Santa Fe: il post della Serie A

Il 2021 di Pedro si è chiuso in crescendo. Lo spagnolo si è preso la scena con la maglia della Lazio. Rivincita personale per lui che dall'altra parte del Tevere era stato messo ai margini della squadra, dichiarato troppo presto un giocatore ormai nella fase calante della sua carriera. Il gol a Venezia è la dimostrazione della sua brillantezza. La Serie A ha pubblicato su Instagram la serpentina realizzata al Penzo, taggandolo direttamente a Santa Fe come nella famosa canzone di Raffaella Carrà.