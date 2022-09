Lazio, la società celebra il dato degli abbonati: "Ci vediamo allo stadio!" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

26.193, questo il numero finale delle tessere sottoscritte alla chiusura definitiva della campagna abbonamenti 2022/2023 della Lazio. Un dato importantissimo, che sottolinea la voglia che hanno i tifosi biancocelesti di sostenere gli uomini di Sarri e che regalerà una cornice di tutto rispetto nelle gare casalinghe per l'intera stagione, come non si vedeva ormai da troppo tempo. La Lazio ha voluto celebrare questo risultato con un post sulle sue pagine social, pubblicando una foto dell'Olimpico accompagnata dalla didascalia: "26.193. Ci vediamo all'Olimpico!". La Lazio chiama, il tifo ha risposto: ora tocca ai giocatori in campo.