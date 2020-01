Lazio, la squadra è a Brescia: le immagini dell'atterraggio - VD

Domani, a partire dalle 12.30, Lazio e Brescia si daranno battaglia sul campo del Rigamonti, nella prima partita del 2020. Gli uomini di Inzaghi, reduci dalle otto vittorie consecutive ed il successo in Supercoppa contro la Juventus, vogliono tornare nella Capitale con i tre punti, rimanendo attaccati alle due squadre in vetta nella classifica di Serie A. Le ‘Rondinelle’, invece, guidate da Eugenio Corini, sono al terzultimo posto nella graduatoria del campionato nostrano, ad un solo punto di distanza dalla Sampdoria quartultima. A meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio della gara, sui profili social della Lazio è stato pubblicato il video che ritrae la squadra in partenza per Brescia. L’intero gruppo si è recato all’aeroporto di Fiumicino dove, qualche secondo fa, è decollato l’aereo che li porterà nella città lombarda.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Alle immagini precedenti hanno fatto seguito quelle dell'arrivo. Dopo un breve viaggio in aereo, la squadra è atterrata in questi secondi a Brescia. Qualche autografo prima di prendere il pullman che condurrà il gruppo di Simone Inzaghi in albergo. La partita si avvicina, la concentrazione è massima. Di seguito, entrambi i video:

