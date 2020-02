Lazio, la squadra in partenza da Termini: direzione Parma

La Lazio ha lasciato la Capitale per dirigersi a Parma, dove domani al Tardini andrà in scena la 23esima giornata del campionato di Serie A. La squadra ha raggiunto la stazione Termini intorno alle ore 16, quando è stata accolta da un piccolo gruppo di tifosi, per poi salire sul treno che la scorterà fino alla cittadina emiliana. Arrivo in albergo, poi domani la sgambata pre-gara nella mattina.

