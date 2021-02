Lazio, la squadra si ritrova per la foto ufficiale del 2021: Musacchio tra i nuovi volti

La stagione della Lazio entra nel vivo: la compagine di Inzaghi arriva da sei vittorie consecutive, domenica sfiderà l'Inter e tra poco meno di quindici giorni il Bayern Monaco in Champions League. Intanto la squadra nel pomeriggio si è riunita per scattare la consueta foto di squadra per il 2021. Presente anche l'unico volto nuovo del mercato ovvero Mateo Musacchio, rinforzo in difesa, acquistato a gennaio.

