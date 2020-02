Lazio, la 'story' (poi cancellata) di Adekanye per il raddoppio del Verona - FT

Il Verona compie l'impresa contro la Juventus capolista, e riesce a vincere in rimonta al Bentegodi. I tifosi gialloblù, oltre ai componenti della squadra, hanno festeggiato per il successo raggiunto. Ma anche in casa Lazio, il risultato della gara non è passato inosservato. Bobby Adekanye, attualmente in ritiro a Parma con la compagine biancoceleste, ha ripreso il rigore calciato da Pazzini per il 2-1 finale ed ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram, per poi cancellarlo qualche minuto più tardi. Le immagini erano state accompagnate da un eloquente 'siii', che lascia davvero poco spazio a diverse interpretazioni.

