Juventus, Sarri: “Vietato lasciare punti, il campionato sarà equilibrato fino alla fine"

La Juventus, leader del campionato di Serie A, non è riuscita ad uscire indenne dalla trasferta di Verona contro l’Hellas. La squadra di Maurizio Sarri ha subito l’offensiva dei gialloblù, andati in gol con Borini e Pazzini. Subito dopo il termine della sfida, l’allenatore bianconero si è espresso sulla sconfitta ai microfoni di Sky: “Se sono preoccupato? Dobbiamo esserlo per certe reazioni mentali che abbiamo nell'arco della partita. Non possiamo lasciare punti perché questo campionato si deciderà punto per punto, dobbiamo diventare più cattivi in certe situazioni. La squadra da un po’ di tempo dà la sensazione che, dopo il gol del vantaggio, anziché salire di intensità abbia dei momenti di passività. Questo è un aspetto da tenere in forte considerazione, forse in primaria considerazione”.

Lazio - Inter, sprint iniziale di biglietti venduti: Olimpico verso il sold out

Verona, Juric: “Con la Lazio una gara devastante. Le prime tre? Le vedo alla pari…”

TORNA ALLA HOMEPAGE