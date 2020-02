Lazio, la Supercoppa ad Amatrice per il Carnevale locale - FOTO&VIDEO

Si guarda avanti ad Amatrice. I segni indelebili di ferite ancora sanguinanti non possono fermare la gioia di condividere ricorrenze e sorrisi. Con questi presupposti è tornato il Carnevale Amatriciano. Una due giorni di festa, ieri e oggi, tra la Sala del Gusto con serata danzante, organizzata e donata dalle associazioni Bambini Ancora e Familylife, e la sfilata del sabato. Tra maschere, spettacoli e rinfresco, chiusura con dj set in serata. Un ringraziamento va anche alla Lazio che non dimentica le radici di alcuni suoi dirigenti e tesserati. Una Lazio sempre al fianco di chi ha sofferto, soffre e probabilmente soffrirà ancora guardandosi attorno, seppur con la forza di chi da solo è riuscito a rialzarsi. È così che l'ospite VIP della serata si è rivelata essere la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh. Maestosa e lucente, come fosse giuria della serata danzante. Solo la prima di altre iniziative che si stanno predisponendo a campionato finito.

