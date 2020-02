Lazio, Armini convocato per uno stage con l'Under 19 diretto da Mancini

ll Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, guiderà uno stage dell’Under 19, in programma lunedì 24 e martedì 25 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, con l’obiettivo di accelerare la conoscenza dei giovani talenti azzurri in rampa di lancio verso le squadre di vertice, favorire uno scambio di esperienze e competenze con i tecnici delle Nazionali Giovanili e trasferire a tutto il Club Italia l’entusiasmo che ha caratterizzato il lavoro del Ct in questi primi due anni.

Questa prima occasione, alla quale in futuro seguiranno altri incontri, vedrà protagonisti 29 calciatori nel giro dell’Under 19, la Nazionale guidata da Alberto Bollini, che a marzo affronterà la fase elite di qualificazioni all’Europeo in programma in Veneto dal 25 al 31 giocando contro Norvegia, Islanda e Slovenia (le tre gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport).

Insieme al Ct Mancini, allo staff della Nazionale A e a quello dell’Under 19, saranno presenti il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, i tecnici delle squadre azzurre impegnate nelle principali competizioni internazionali: Paolo Nicolato (Under 21), Daniele Franceschini (Under 20), Bernardo Corradi (Under 18), Carmine Nunziata (Under 17). Il programma prevede due sessioni di allenamento: lunedì pomeriggio e martedì mattina, subito dopo i calciatori faranno rientro nelle proprie sedi.

Tra i giovani calciatori convocati presente anche Nicolò Armini, capitano della Primavera della Lazio e punto fermo dell'Under 19 azzurra.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori selezionati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefanio Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Giorgio Brogni (Atalanta), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Luca Belardinelli (Empoli), Nicolò Fagioli (Juventus), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Lorenzo Colombo (Milan), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Davide Ghislandi (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Federico Marigosu (Cagliari), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).

