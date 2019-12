Lazio, la Supercoppa sotto l'albero: "Mai ricevuto regalo più bello?" - FOTO

Durante il Natale, si sa, tutti tornano un po' bambini. Il momento in cui si scartano i regali è il più magico, il più atteso. La Lazio ha voluto contribuire, portando in dono a tutti i tifosi biancocelesti la Supercoppa italiana. Festeggiamenti anticipati, dunque. La società, sul proprio profilo Instagram, ha immortalato il trofeo proprio sotto un bellissimo albero di Natale. La domanda posta è retorica: "Sotto l'albero di Natale avevate mai trovato un regalo più bello di questo?". Risposta facile. Tra un boccone e l'altro, il pensiero continua sempre a sfogliare le incredibili immagini di quella partita. Una partita magica, proprio come il Natale.

