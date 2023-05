Lazio, la Tevere omaggia Mauri: "Un capitano silenzioso..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Non poteva mancare alla festa della Lazio Stefano Mauri. L'ex capitano biancoceleste ha alzato di nuovo al cielo la Coppa Italia del 26 maggio vinta contro la Roma e ha ricevuto l'omaggio di tutto lo stadio insieme a quella squadra che per sempre rimarrà nella storia. Per lui anche uno striscione esposto in Tribuna Tevere: "Un capitano silenzioso vale più di mille chiacchieroni. Stefano Mauri esempio".