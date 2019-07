Lazio, la Uefa ricorda il gol di Crespo contro il Real Madrid - VIDEO

Come non ricordare con nostalgia la Lazio di Cragnotti? Emozioni, imprese, vittorie incredibili. Nessuno ha scordato i campioni di quella grande squadra. Nemmeno la Uefa, che sul proprio profilo social ha condiviso un gol di Crespo difficile da dimenticare: correva l’anno 2001, 13 febbraio, la Lazio affrontava il Real Madrid al Santiago Bernabeu in Champions League. L’attaccante del club capitolino aveva gonfiato la rete, con una splendida giocata, e firmato il momentaneo 0 -1. La partita terminò 3 a 2 per i blancos, ma la compagine di Sven Goran Eriksson mostrò tutto il su valore. Brividi indelebili.

