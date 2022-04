Lazio, la vittoria contro la capolista manca da due anni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un match delicato quanto fondamentale per la Lazio che domenica se la vedrà con il Milan, reduce dalla tremenda batosta nel derby di Coppa Italia. Nel clima assurdo di un Olimpico a tinte rossonere, Sarri proverà l'impresa nonostante l'emergenza di Formello. Tre punti contro la squadra di Pioli sarebbero fondamentali sia per il morale che per il rush finale in zona Europa. La Lazio vuole tornare a battere la prima della classe. Dal 2016, i biancocelesti hanno perso 13 delle ultime 14 partite disputate in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata come capolista del campionato. L’unica vittoria risale a febbraio 2020 quando la Lazio di Inzaghi superò in rimonta l'Inter di Conte mandando in festa il popolo laziale che iniziò a credere davvero nello Scudetto.

Pubblicato il 22/04