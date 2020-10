Lazio, lady Correa in lacrime per il gol dell'argentino: "Te lo meriti tanto" - FOTO

Un gol che significa tanto sia sul campo che fuori. Ieri sera, Joaquin Correa ha deciso il match contro la Bolivia con un sinistro chirurgico consegnando i tre punti all'Argentina. L'Albiceleste ha ritrovato la vittoria a La Paz dopo 15 anni grazie alla rete dell'attaccante della Lazio. El Tucu è stato celebrato proprio da tutti: quotidiani, compagni di squadra e ovviamente familiari. Desire Cordero, fashion blogger spagnola e compagna di Correa, ha festeggiato le gesta del fidanzato con numerose storie su Instagram compresa la reazione in diretta al gol. Questi i messaggi inviati da Desire al Tucu: "Vita mia, te lo meriti tanto. Adesso ti arriva il merito.Mi fai piangere con i tuoi gol. Ti amo". Lady Correa non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l'importantissimo gol dell'attaccante biancoceleste.