Lazio, lady Immobile festeggia... e spaventa il figlio: "Ecco Mattia dopo le mie esultanze" - FT

Semplicemente Ciro Immobile. Con 34 gol siglati in Serie A in stagione, l'attaccante della Lazio è ufficialmente l'italiano ad aver fatto meglio nella storia del nostro campionato. A sole due lunghezze dal record di Higuain, il bomber è andato addirittura in tripla cifra, arrivando a quota 101 con la maglia biancoceleste. Jessica Melena ha esultato a distanza per le reti siglate dal marito. Sui social e non solo. A testimoniarlo lo scatto, pubblicato dalla stessa lady Immobile su Instagram, del piccolo Mattia in lacrime: "Mattia dopo le mie esultanze ai miei gol".

