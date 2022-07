Lazio, lanciati per la prima volta nel calcio i biglietti NFT: i dettagli

Una novità mai vista prima nel modo del calcio: la Lazio e Binance lanciano i biglietti NFT. Ecco di che cosa si tratta...

Quattro giorni fa Binance sui social aveva annunciato un'importante novità per i tifosi Laziali: oggi è stata svelata tramite un video pubblicato sui media. La Lazio lancia i Biglietti NFT per la prima volta nella storia del calcio. Si tratta di un modo nuovo per accedere allo Stadio, non più tramite il classico biglietto cartaceo o tramite ricevuta, ma per mezzo dei "No Fungible Token". Si tratta di biglietti digitali che non rischiano di essere soggetti a contraffazione o bagarinaggio e che saranno a disposizione sul proprio cellulare. Questi potranno essere ottenuti da tutti coloro che si iscriveranno alla piattaforma di Binance online e che ne faranno richiesta. Per chi fosse già abbonato sarà possibile caricare il proprio abbonamento e ottenere così un QR code sempre a portata di smartphone, il quale gli consentirà di accedere ai match. Acquistando biglietti NFT sarà, inoltre, possibile riscattare delle ricompense come lo sconto sul merchandising o sugli stessi biglietti. Un modo innovativo di andare allo Stadio, la conferma che la Lazio si muove verso il progresso e il futuro e, in questo caso, lo fa garantendo la sicurezza dei tifosi che si recano allo Stadio.