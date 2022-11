Lazio, le big non fanno più paura: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Federico De Luca

La Lazio batte la Roma e vola al terzo posto in classifica. Il rendimento in campionato dei biancocelesti è brillante. Nelle tredici giornate disputate, la squadra di Sarri ha giocato ben 4 scontri diretti contro le big del campionato. Il bilancio dei capitolini è molto positivo. Immobile e compagni hanno ottenuto 9 punti in quattro partite, frutto di 3 vittorie e una sconfitta. Nel dettaglio ha vinto contro l'Inter in casa e ha battuto Atalanta e Roma in trasferta. L'unico ko è contro il Napoli in un match condizionato dagli errori di Sozza e dal rigore non concesso per fallo di Mario Rui su Lazzari. Questi risultati dimostrano un ottimo trend contro le dirette concorrenti. La Lazio, dovrà dare seguito a questi risultati se vorrà mantenersi in posizioni di alta classifica. Il prossimo banco di prova sarà contro la Juventus il prossimo 13 novembre 2022.