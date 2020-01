Lazio, le migliori squadre del momento in Europa: comandano i fratelli Inzaghi e...Klopp

Mone&Pippo sul trono d'Europa, se non fosse per Klopp e il suo Liverpool dei miracoli. Pazienza, anzi, un lustro. Per la Lazio di Simone Inzaghi, l'unica squadra in Europa a reggere il ritmo di coloro che hanno alzato la Champions League 2019: 30 punti nelle ultime 10 partite di campionato, en plein riuscito solo ai biancocelesti e ai Reds, appunto. La classifica è stata stilata da Transfermarkt, e tiene contro dei campionati professionistici (in Italia fino alla Serie C, ndr) delle top 5 federazioni europee: Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania. Ecco perché sul podio spunta anche il Benevento di Pippo Inzaghi, terzo di questa speciale graduatoria forte dei suoi 28 punti (9 vittorie e 1 pareggio). Poi tutte le altre, tante italiane. Ma di Serie A solo Juventus (al 7° posto con 25 punti) e Inter (10ª a quota 24). Insomma, comandano i fratelli Inzaghi e Jurgen Klopp. Negli ultimi mesi, nessuno in Europa ha fatto meglio di Lazio e Liverpool.

CREMONESE, LA CONFERENZA STAMPA DI RASTELLI

LAZIO, L'INTERVISTA A DANILO CATALDI

TORNA ALLA HOMEPAGE