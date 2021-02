Lazio, le mogli di Luis Alberto ed Escalante: "Essere sposata con un calciatore, ecco cosa significa..."

Dopo la diretta con Luis Alberto, Patricia, la moglie dello spagnolo ha replicato l'appuntamento su Stereo. Questa volta, però, con Delfina, la compagna di vita di Gonzalo Escalante. L'argentina ha prima di tutto raccontato gli inizi della relazione con il marito: "Ci siamo conosciuti grazie a un'amica in comune, vivevamo molto vicini. Io avevo 15 anni, lui 16. Lui giocava nel Boca ma né io né la mia famiglia sapevamo nulla di calcio, non eravamo tifosi. Stiamo insieme da dieci anni, ma ci siamo sposati circa un anno e mezzo fa. Dall'Argentina l'ho seguito in Italia nel Catania e poi nell'Eibar, nel nord della Spagna. Avevo un altro fidanzato, le mie amiche mi chiedevano di lui ma lui dicevo 'sì è carino ma io sono impegnata'. La mia amica gliene parlò e gli raccontò che praticamente io avevo fatto degli apprezzamenti su di lui. Abbiamo iniziato a parlare per msn, e ovviamente poi abbiamo iniziato a uscire. Il mio gruppo e il suo usciva sempre insieme".

VANTAGGI E SVANTAGGI - Le due hanno parlato, poi, dei vantaggi e degli svantaggi di essere moglie di un calciatore. Patricia è stata la prima a rispondere: "La cosa peggiore è perdere compleanni, cose importanti. Molti Natali li abbiamo fatti da soli, il Capodanno anche per videochiamata. Per me questa è stata una perdita importante. Non mi va molto di separarmi da mio marito, quando andiamo in Spagna è perché anche lui può esserci. La cosa migliore? Conoscere e poter vivere diversi posti. Il Covid ci ha unito moltissimo come famiglia, abbiamo trascorso tanto tempo con i bimbi. Siamo abituati a trascorrere tanto tempo insieme, non era una cosa molto diversa rispetto al solito". Simile la risposta della "collega": "La mia famiglia sta molto più lontano, sono tutti a Buenos Aires. Quando la tua famiglia ha bisogno di te, e tu sei a tredici ore di volo di distanza. Mi sono persa tante cose dal momento che sono andata via da casa quando ero molto piccola. La cosa migliore è poter passare molto tempo con Gonzalo, passiamo del tempo di qualità. Vivere insieme anche le avversità unisce moltissimo la coppia".

TRASFERIMENTI - La moglie di Escalante ha poi sottolineato le difficoltà di lasciare l'Argentina per seguire il marito in Europa: "Uno spostamento importante. Non posso tornare in Argentina per un fine settimana. Il primo anno lontana da casa piangevo tutti i giorni". La compagna di Luis Alberto ha confermato: "Anche me, il primo piansi un sacco, però ormai mi sono abbastanza abituata a questa vita. So che questa è la mia vita, e alla fine ti abitui. Ovviamente mi dispiace lasciare amicizie, separarmi dalle persone con cui ho contatto, però so perfettamente che sono tappe. Bisogna approfittare del momento insieme, e andare avanti".

PARTITE - "Qual è la più pazza quando seguiamo i nostri mariti?". Le due non hanno dubbi, è Patricia: "Io sono più la più pazza quando seguo le partite della Lazio (ride, ndr). Mi trasformo. Soffro moltissimo. Tutte le persone che mi vedono per la prima volta non immaginerebbero mai vedermi così mentre gioca Luis. È come se fossi posseduta. Pensavo di migliorare nel corso degli anni, e invece niente".

LE ALTRE WAGS - Sulla relazione con le altre 'wags' della squadra, Delfina ha spiegato: "Ho ovviamente più relazione con le persone con cui mio marito ha più contatto. Escalante e Luis Alberto hanno un'amicizia super. Ma conosco anche le altre ragazze che parlano spagnolo, abbiamo un bel gruppetto. Poi sono arrivata nel momento Covid, quindi è stato più complicato per me". La moglie del 'Mago' ha continuato: "Parlo con tutte, italiane o del paese che sia. Poi ho deciso di condividere più tempo con una e meno con altre".

Lazio, compleanno e tre punti per Immobile: “Grazie per questo regalo” - FOTO

Lazio, Correa pensa già alla Champions League: “Testa a martedì”

TORNA ALLA HOMEPAGE