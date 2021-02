Lazio, compleanno e tre punti per Immobile: “Grazie per questo regalo” - FOTO

Una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale quella conquistata oggi dalla Lazio contro la Sampdoria nel giorno del trentunesimo compleanno di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha esultato per il successo conquistato con un post sul suo profilo Instagram: "Vittoria importante nel giorno del compleanno. Grazie ragazzi per questo regalo. Volevo ringraziare davvero tutti per gli auguri".