Lazio, le partite post-trofeo: il bilancio è a due facce

Dopo la vittoria della Supercoppa, la Lazio vola a Brescia per continuare il proprio percorso verso il sogno Champions League. L’obiettivo di Simone Inzaghi e della sua squadra è quello di sfruttare al massimo l’entusiasmo post-Riyad e tornare nella Capitale con i tre punti in tasca. Le partite disputate dopo un trofeo nell’era Lotito sono a due facce, prendendo in considerazione anche lo scarso valore di molte partite di fine stagione. A riportarlo l’Agenzia Ufficiale biancoceleste: si inizia con una sconfitta il 17 maggio 2009, 2-0 a Palermo, arrivata dopo il successo ai rigori in Coppa Italia contro la Sampdoria. Pochi mesi dopo, al trionfo di Pechino contro l’Inter fa seguito la vittoria della Lazio sull’Atalanta, 1-0 all’Olimpico. Felice anche il post 26 maggio: sofferto 2-1 contro l’Udinese a Roma. Nell’estate del 2017, dopo il trionfo in Supercoppa contro la Juventus arriva il pareggio casalingo con la Spal. Infine, all’impresa di Coppa Italia dello scorso anno contro l’Atalanta fa seguito il pirotecnico 3-3 con il Bologna.

