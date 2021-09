Lazio, le progressioni decisive di Zaccagni: solo in tre hanno fatto meglio

L'ultimo rinforzo del calciomercato estivo della Lazio è Mattia Zaccagni. Il fantasista nato a Cesena è arrivato per rinforzare il pacchetto offensivo di Maurizio Sarri che necessitava di un esterno in più. Tanta qualità al servizio del Comandante che ha già accolto uno dei giocatori più pericolosi in zona gol della scorsa Serie A. Nello scorso campionato, infatti, soltanto Theo, Spinazzola e Chiesa hanno registrato un numero di progressioni che hanno portato ad un passaggio chiave superiore a quello di Zac (13).

ALTRI NUMERI - Come riporta la pagina Twitter Calcio Datato, l'ex numero 10 dell'Hellas, in un contesto offensivo piuttosto arido - il Verona ha chiuso il campionato con soli 46 gol realizzati - è comunque riuscito a registrare 0.52 goal creating actions per 90', ovvero ad incidere su 1 azione che ha portato al gol ogni due partite.