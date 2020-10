Lazio, le reazioni social dei giocatori dopo i sorteggi - FOTO

Tredici anni dopo la Lazio toenrà a giocare in Champions League e oggi ha conosicuto quelle che saranno le sue avversarie. Biancocelesti nel Gruppo F insieme a Borussia Dortmund, Zenit e Bruges. Immediate le reazioni social dei giocatori che sono tutte unanimi da Luiz Felipe a Milinkovic Savic fino a Nicolò Armini: il simbolo della forza. La Lazio sta per inziare questa fantastica nuova avventura.

