Lazio, le rivali della Champions: lo Zenit non sa più vincere, pareggio con il Tula

Terza partita consecutiva senza vittoria per lo Zenit che inciampa sul campo dell'Arsenal Tula, squadra quartultima nella Premier League russa. Dzyuba e compagni non vanno oltre lo 0-0 agganciando in vetta il CSKA Mosca, che però deve ancora giocare la sua partita. Nelle ultime dieci partite tra campionato e Champions, lo Zenit ha collezionato solo 3 vittorie, nessuna nella massima competizione europea. La squadra di Semak non sta attraversando di certo un ottimo periodo di forma. Mercoledì ci sarà il Bruges in trasferta, gara da vincere a tutti i costi se si vuole sperare in un posto almeno in Europa League.

