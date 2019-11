Lazio - Lecce, Luiz Felipe: "Ci siamo preparati bene. Io posso giocare ovunque"

Ultime voci di corridoio prima di Lazio - Lecce. A meno di un'ora dalla partita dell'Olimpico, anche Luiz Felipe ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Channel. Dopo la sconfitta di giovedì i biancocelesti hanno voglia di riscattarsi: "Oggi ci aspetta una sfida molto importante, dobbiamo fare una grande prestazione e restare concentrati: ci siamo preparati bene dopo la partita di giovedì. Ci serve un buon risultato per restare in alto in classifica. Posso giocare in qualsiasi posizione voglia il mister, devo continuare a crescere allenamento dopo allenamento. L'importante sarà svolgere una grande prova di squadra".

Il difensore biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di SkySport: "In campionato stiamo facendo benissimo. Purtroppo in Europa non è andata come volevamo, ma dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto in campionato".