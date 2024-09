Lazio, Ledesma ha esordito come allenatore dell'Ascoli: ecco com'è andata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In settimana l'annuncio: l'Ascoli esonera Massimo Carrera e in vista della partita contro il Rimini assegna l'incarico a Cristian Daniel Ledesma. Per l'ex centrocampista della Lazio, che fino a venerdì era il tecnico della Primavera dei marchigiani, ha fatto così il suo esordio nel professionismo come allenatore. Il risultato, però, non è stato dei migliori. Nonostante una buona prova, l'Ascoli è caduto davanti ai propri tifosi perdendo per 0-1, con il Rimini che al 73' si è portato in vantaggio con Parigi. Nelle prossime ore sono attese nuove mosse da parte della società che dovrà decidere se confermare Ledesma o rimandarlo in Primavera.