Lazio, Leiva analizza la stagione e promette: "Possiamo migliorare, sto lavorando per tornare" - FT

Simone Inzaghi non ha potuto contare su di lui nelle ultime partite del campionato, ma Lucas Leiva non ha mai smesso di seguire i suoi compagni e di tifare per loro. E il brasiliano, all'indomani dall'ultima gara stagionale della Lazio, ha analizzato i momenti salienti di quest'annata in un post pubblicato su Instagram: "Un'altra stagione è finita, quest'anno una Supercoppa vinta e la qualificazione in Champions dopo 13 anni. Abbiamo fatto il record di vittorie, il record in punti nella storia della Lazio. Abbiamo il vincitore della Scarpa d'Oro e il giocatore con più assist. Grazie a tutte le persone che fanno parte di questo gruppo. La cosa positiva di quest'anno è che possiamo ancora migliorare tanto. Sto lavorando per tornare al meglio. Un abbraccio a tutti".

