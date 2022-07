Lazio, Leiva promuove Cataldi: ecco l'augurio del brasiliano - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi

Cambio in regia: la Lazio avrà un nuovo play dopo l'addio di Lucas Leiva. Oltre a Marcos Antonio, Maurizio Sarri potrà contare sull'esperienza di Danilo Cataldi, protagonista oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista laziale non ha dimenticato però il feeling con Lucas Leiva, da poche settimane un nuovo giocatore del Gremio: "Penso di avere un ruolo ben preciso in squadra quest'anno - ha detto Cataldi -. Un gruppo come la Lazio deve avere concorrenza in tutti i ruoli. Avevo un rapporto incrdibile con Leiva e l'anno scorso penso che abbiamo legato ancora di più, in un alternarsi nel ruolo che ci ha migliorato nel quotidiano". Poco dopo è arrivata su Twitter la risposta del brasiliano: "Sono sempre al tuo fianco, prendi in mano questa squadra amico mio", è stato l'augurio di Lucas Leiva.