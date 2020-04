Lazio, l’ex Cana: “Io futuro ds del Marsiglia? Non farò come Tare”

Lorik Cana è a Roma con la famiglia, chiuso in casa in piena emergenza Coronavirus. L’ex giocatore della Lazio, ai microfoni di Supersport, ha parlato del momento: “Stiamo tutti in casa, abbiamo ridotto al minimo i movimento. Questi giorni li uso per stare più tempo con la famiglia. Aiuto mio figlio anche facendo esercizi fisici: è piccolo, ha bisogno di muoversi un po’. Se mi alleno anche io? Ci provo, ma da quando ho lasciato il calcio ho preso 14 kg. Li ho tutti addosso, nonostante gli allenamenti che faccio. Vorrei che anche mio figlio diventasse un calciatore, ma è presto per capire se sia portato o meno”. Sul suo futuro: “Tare alla Lazio come ds e io al Marsiglia con lo stesso ruolo? Non lo so, non è un lavoro che vorrei fare in futuro. Di sicuro rimango impegnato nel calcio”.

LAZIO, INSIGNE NEL MIRINO

LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE