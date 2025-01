Lazio, Liverani su Fabbian: "Mi piace tantissimo. Simile a Casadei ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'affare Casadei si è complicato nelle ultime ore e, per questo motivo, la Lazio ha deciso di virare su Giovanni Fabbian, nel caso in cui la trattativa per il giocatore del Chelsea dovesse saltare in modo definitivo. In merito al calciatore del Bologna ecco il pensiero dell'ex Fabio Liverani ai microfoni di Radiosei: "Fabbian? Se facessimo un discorso di ‘gioco delle coppie’, nella Lazio potrebbe essere il backup di Dia, mentre col ritorno di Vecino torneresti ad avere un opzione per il 4-3-3. Il centrocampista del Bologna può giocare dietro la punta, ha inserimento, riempie l’area di rigore. A me Fabbian piace tantissimo, è simile a Casadei per caratteristiche, ma ha quell’attitudine in campo e quella capacità d’inserimento che può far comodo".