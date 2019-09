Lazio, Liverani svela: "Ho scelto Ortisei perché nel 2005 ci andai con Delio Rossi"

Fabio Liverani, ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Lecce, con cui la scorsa stagione ha ottenuto la promozione in Serie A, si è raccontato in un'intervista riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei. L'ex centrocampista ha raccontato tanti aneddoti, spiegando anche la decisione di portare la squadra in ritiro ad Ortisei quest'estate. Liverani ha ricordato l'esperienza in biancoceleste, quando nel 2005 faceva parte della rosa a disposizione di Delio Rossi. La Lazio scelse proprio Ortisei per prepararsi alla nuova stagione: quell'anno i capitolini arrivarono sesti, Liverani stavolta invece, spera di raggiungere la salvezza.

