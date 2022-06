Lazio, lo Sporting Gijon cambia proprietà: ora che succede con Jony?

L'affetto che lega Jony e lo Sporting Gijon non è indifferente, il club spagnolo stava pensando di trattenerlo, ma con la nuova proprietà...

La Lazio sul mercato dovrà lavorare anche ai tanti esuberi che torneranno dai prestiti e tra questi c'è anche Jony. L'ala spagnola a Gennaio si era trasferita allo Sporting Gijon, club con cui è legato da un grande affetto. Idolo della tifoseria il giocatore biancoceleste era stato accolto da un bagno di folla che credeva nelle sue qualità e sperava fosse l'umo giusto per ottenere la promozione e tornare in Liga. Al termine della stagione, però, il bilancio era tutt'altro che positivo con il giocatore che ha alternato prestazioni non brillanti, prima di fermarsi per l'ennesimo infortunio.

Nonostante ciò Jony è rimasto un obbiettivo dello Sporting che fino a pochi giorni fa ribadiva la volontà di riprenderlo, ma solo se si fosse riuscito a liberare dalla Lazio. A cambiare le cose, in un verso o nell'altro, potrebbe essere però il cambio di proprietà annunciato oggi dal club spagnolo. L'Orlegi Sport, infatti, ha acquistato la maggioranza delle quote del club e starà a loro adesso decidere come muoversi: i nuovi proprietari potranno decidere di proseguire sulla politica precedente o se orientarsi su altri obiettivi.