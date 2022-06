Calciomercato Lazio, quanti esuberi da piazzare: tutte le situazioni...

La Lazio avrà un gran lavoro da attuare in questi mesi, sono molti gli esuberi che il d.s. Tare dovrà piazzare rispettando la nuova norma FIFA

Nuovo mercato, stessa storia: gli esuberi da piazzare in casa Lazio sono tanti e il lungo lavoro per il d.s.Tare è tutt'altro che semplice. Molti sono i giocatori che rientreranno dai prestiti, reduci da buone o pessime prestazioni, da titolarità o stagioni passate come riserva, ognuno con una propria storia. Ragionando in maniera ottimistica la Lazio potrebbe raccogliere un tesoretto non indifferente riuscendo a piazzarli tutti quanti, in particolar modo se si fa riferimento a Muriqi ma anche a Escalante e a Vavro. La situazione però è complessa, sono esuberi di cui Lazio deve liberarsi per ragioni di spazio ma soprattutto economiche e questo incide nelle trattative. In totale sono circa 30 i giocatori che Tare dovrà cercare di vendere e di questi solo otto potranno essere ceduti in prestito, visto il nuovo regolamento FIFA.

ESUBERI PRINCIPALI - Tra gli esuberi più noti si annoverano i già citati Muriqi, Escalante e Vavro, ma, secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, vanno aggiunti anche Acerbi, Akpa Akpro, Fares e Raul Moro. Per quanto riguarda il kosovaro la Lazio chiede dai 10 ai 12 milioni, cifra troppo alta per il Maiorca che vorrebbe trattenerlo, mentre si attende un'offerta dal Galatasaray, anche se per il Decreto Crescita potrebbe essere rinviato tutto a Gennaio. Vavro, convocato ieri dal Copenaghen per l'amichevole contro il Silkeborg, è vicino alla permanenza in Danimarca, tra i club ballerebbe circa 1 milioni di euro a fronte dei 4 offerti e dei 5 richiesti. Situazione più complicata per Fares che, dopo 6 mesi al Genoa, si è trasferito al Torino per poi infortunarsi gravemente pochi giorni dopo, l'esterno spera di recuperare e tornare a giocarsi le sue carte. Acerbi piace al Milan e la sua cessione equivale al via libera per Romagnoli, mentre Akpa Akpro in Serie A è nel mirino di Sampdoria e Cremonese, ma ha estimatori anche in Ligue 1. Escalante, reduce da una bella stagione all'Alaves, è nel mirino del Cadiz. Per quanto riguarda Raul Moro la Lazio vorrebbe inserirlo nella trattativa con l'Hellas Verona per Ilic e Casale.

GLI ALTRI ESUBERI - A questi sopracitati si aggiungono altri errori in entrata o ex Primavera che non sono riusciti nel grande salto. Uno dei casi più semplici da risolvere è quello di Kiyine, reduce da un prestito al Venezia e che non è stato riscattato a causa della retrocessione dei lagunari. Anche il marocchino è stato affiancato all'Hellas Verona, club che lo aveva cercato anche in passato. Ha già trovato squadra, invece, Adekanye approdato al Go Ahead Eagles ed è in prova ai croati dello Slovan Belupo il terzino Luca Falbo.

A loro, come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei, si aggiungono tutti coloro reduci da prestiti più o meno fruttuosi: Jony (Sporting Gijon), Durmisi (Sparta Rotterdam), Djavan Anderson (Cosenza e poi Zwolle), Armini (Piacenza), Alia (Monterosi), Morrone (Monopoli), Rossi (Monopoli), Maistro (Ascoli, ed è vicino alla cessione alla SPAL, ndr), Marino (Piacenza), Ndrecka (Teramo) e Casasola (Frosinone e Cremonese, molto vicino al Perugia, ndr) e Dziczek (fermo un anno per problemi cardiaci, ndr). Lukaku (in prestito al Vicenza), Cerbara, Lombardi e Jorge Silva, invece, saranno svincolati il 1 Luglio.