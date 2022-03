FIFA, approvate le nuove regole per i giocatori in prestito: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La FIFA si prepara al sorteggio per la fase finale dei Mondiali di Qatar 2022 che si svolgerà a Doha. Nel frattempo nella giornata di ieri è andato in scena Il Consiglio (il primo in presenza dall'ottobre 2019) che ha varato una riforma importante per quanto riguarda la cessione in prestito dei giocatori, mentre oggi ci sarà il Congresso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per evitare che le società controllino troppi calciatori over 21, il Consiglio ha emanato le nuove regole che entreranno in vigore dal 1 luglio e che riguarderanno tutti i professionisti a eccezione degli under 21 cresciuti nel club (per i quali non sono stati introdotti limiti). Questi i nuovi criteri: dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 una società può acquistare e cedere in prestito un massimo di 8 giocatori, dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 la soglia scende a 7 e dal 1 luglio 2024 a 6. Limitate a 3 le operazioni in uscita e in entrata tra due società, mentre i calciatori prestati nella prima metà di stagione non possono tornare alla base per essere di nuovo prestati.