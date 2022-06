Lazio, Fares stringe i denti: dopo gli esami punta alla rinascita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Mohamed Fares ha il compito di rialzarsi. Un anno davvero sfortunato per il giocatore di proprietà della Lazio. Con il trasferimento al Genoa a settembre e poi la firma con il Torino nella sessione di calciomercato invernale, Fares non è riuscito ad imporsi. Anzi, questo è stato il periodo più brutto della sua carriera a seguito di un allenamento con il club granata in cui si è lesionato il legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, venerdì pomeriggio ha effettuato degli esami strumentali al ginocchio. Fares non ha ancora ripreso a pieno l’attività fisica, i controlli hanno consigliato prudenza. Ad oggi appare difficile vederlo riaggregato alla rosa di Sarri e successivamente, in partenza con la squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco che il calciatore potrebbe rimanere a Formello per svolgere la riabilitazione in maniera solitaria. Dal 1° luglio, il suo agente Sandro Martone proverà a trovargli una sistemazione una volta terminato il protocollo riabilitativo. In Spagna Fares è stato accostato al Celta Vigo, con il Torino però che potrebbe rinnovare il prestito. Tutto rimane in stand-by, dipenderà solo dal recupero dell'algerino.