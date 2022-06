Calciomercato Lazio, Raul Moro al bivio: Auronzo decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Raul Moro è uno dei due baby talenti biancocelesti, l’altro è Luka Romero. Una carriera davanti a sé promettente iniziata quando è entrato a far parte della Primavera del Barcellona. Nemmeno il tempo di ambientarsi che dopo un anno si è trasferito a Formello, la Lazio ha pagato sei milioni più una clausola rescissoria per portarlo alla propria corte. Un trasferimento inaspettato ma molto gradito. Da qui inizia la sua avventura con l’aquila sul petto che però non ha dato gli esiti sperati. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le aspettative dello spagnolo sono state disattese col tempo. Bramava il posto il Serie A, ma nella sua prima stagione ha collezionato solo una presenza coincidente col debutto. Era la sfida contro la Juventus, nel 2020. La successiva non è stata migliore, anche in quel caso una presenza. Il passaggio da Inzaghi a Sarri però è stato il primo passo verso la crescita. Il tecnico toscano gli ha dato fiducia, lo ha aiutato a integrarsi e così in un solo anno è riuscito a totalizzare 18 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Resta però l’amaro in bocca per quanto riguarda l’impiego sul campo, appena 356 minuti. Serve dunque un cambio di rotta per alimentare la fiducia e per dare una svolta, definitiva, alla sua crescita. Per questo la società biancoceleste starebbe pensando a un prestito, al momento sono state sondate squadre all’estero in Spagna e una sola in Italia, il Verona. Potrebbe essere inserito nella trattativa per Ilic. Bisogna aspettare, ci son valutazioni in corso. Il suo futuro è caro alla Lazio che vuole per lui un club che possa garantirgli continuità come lui desidera.