Lazio, anche Akpa Akpro in uscita? Due squadre di A interessate

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - La società biancoceleste, dopo l'uscita di Lucas Leiva a scadenza di contratto e l'arrivo di Marcos Antonio, vuole proseguire il processo di ringiovanimento della mediana. La dirigenza sta valutando alcuni profili italiani uno dei nomi sulla lista è Salvatore Esposito 35 presenze e 3 gol nell'ultima stagione con la Spal. Abituato a giocare di prima o a due tocchi potrebbe essere un giocatore idoneo per il tecnico Sarri. Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma nel caso la società volesse procedere all'acquisto di questo centrocampista ci vorrà almeno un'uscita. L'atleta che potrebbe lasciare la Lazio è Akpa Akpro, che da piacevole sorpresa è diventato un esubero a tutti gli effetti. L'ivoriano potrebbe non tornare in Ligue 1, come sembrava scontato. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista avrebbe delle "corteggiatrici" in Serie A. Si tratterebbe di Sampdoria e Cremonese.

