Calciomercato Lazio, Casasola a un passo dal Perugia: i dettagli

Il giocatore, fortemente richiesto da Castori, è pronto a raggiungere l'Umbria per iniziare la sua nuova avventura in biancorosso...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua ad alleggerire la rosa. I biancocelesti devono assolutamente cedere visto che i tesserati sono più di quaranta, molti di loro fuori dal progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri. Dopo Adekanye e Maistro, dovrebbe salutare anche Tiago Casasola. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione (edizione Umbria - Terni), il difensore argentino è vicinissimo al Perugia. Richiesto da Castori che lo conosce bene dai tempi della Salernitana, il giocatore è pronto per la nuova avventura con la maglia biancorossa. le società sono al lavoro per trovare la formula giusta, poi il ragazzo raggiungerà Perugia per le visite mediche del caso e per il ritiro pre campionato. Dopo la stagione in prestito tra Frosinone e Cremonese, una nuova esperienza attende il terzino di Buenos Aires.