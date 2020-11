Lazio, lo striscione della Curva Nord contro la Gazzetta dello Sport - FOTO

È guerra aperta tra Lotito e Cairo, tra la Lazio e la Gazzetta dello Sport. Negli ultimi giorni dalla rosea sono arrivati attacchi senza soluzione di continuità. Un articolo dopo l'altro, un assedio quotidiano. In difesa della Lazio intanto è intervenuta la Curva Nord, che sul ponte di Corso Francia ha affisso uno striscione contro il giornale diretto dal presidente del Torino. "La Gazzetta dello Sport, vomito quotdiano". Non solo. I tifosi biancocelesti hanno dedicato una scritta anche a chi, negli ultimi giorni, ha seguito da vicino la vicenda tamponi per il giornale milanese.