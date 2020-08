Lazio, Lopez: "La stagione della squadra di Inzaghi merita un 9 in pagella"

Dopo 13 anni la Lazio torna a giocare in Champions League. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha disputato una stagione straordinaria, raccogliendo però solo il quarto posto a causa della battuta d'arresto dopo la ripartenza post lockdown.

Oggi, ai microfoni di Lazio Style Channel, l'ex centrocampista Antonio Lopez ha detto la sua sulla stagione laziale. Ecco le sue parole: "La stagione della Lazio merita un 9 perché è stata praticamente perfetta. La squadra ha riscritto tutti i record, è tornata in Champions League dopo 13 anni e ha conquistato la Supercoppa italiana. Immobile e compagni sono andati oltre le aspettative. Con lo scudetto, sarebbe stata da 10. Peccato solo per il post lockdown, quando è mancato lo scatto finale. Va anche detto però che non è mai facile restare fermi un anno, soprattutto in una condizione anomala mai provata prima. Quindi ci sono tante attenuanti per i biancocelesti".