Lazio, Lopez: "Ora niente cali di tensione. In Europa serve un miracolo"

La Lazio è uscita dal Mapei Stadium con tre punti d'oro massiccio. Per Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, ora bisogna solo mantenere alto il livello di concentrazione: “La vittoria di Reggio Emilia è stata importantissima" - ha detto a Lazio Style Radio 89.3 - "Correa e Immobile sono la coppia perfetta per Inzaghi. Non era facile battere il Sassuolo, sia perché è una squadra imprevedibile e sia perché dopo la sosta ogni partita è insidiosa. Ora bisogna dare tutto per non avere rimpianti, purtroppo in Europa League è andata male ma in campionato i biancocelesti hanno trovato continuità. Sicuramente Lulic e compagni proveranno a compiere il miracolo europeo ma se non dovessero riuscirci potrebbero concentrarsi solo sulla corsa Champions e non sarebbe male. Contro l'Udinese, domenica prossima, sarà fondamentale evitare i cali di tensione, l'unica cosa che potrebbe fermare la serie di vittorie di fila della Lazio. Non penso però che accadrà”.

