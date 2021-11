Lazio, Luca Reina sulle orme di papà Pepe: che parata in coppa - FOTO

Buon sangue non mente. Questo è il primo pensiero che balza in mente una volta visto il video di Luca Reina Ruiz in azione. La mamma Yolanda ha postato nelle sue Instagram Stories la parata sensazionale fatta dal portierino con la maglia biancoceleste durante la Lazio Cup 2021. Vedendolo volare in posa plastica non si può non pensare al papà Pepe e alle sue mirabolanti parate. Un amore tramandato di padre in figlio, quello per il calcio in primis e il ruolo del portiere poi.