Lazio, Lucas Leiva a lezione di danza: l'insegnante è la figlia Valentina - VIDEO

Lucas Leiva a ritmo di danza. Il brasiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae intento a ballare 'All I want for Christmas'. Insegnante d'eccezione la figlia Valentina che, davanti al papà, ha eseguito tutta la coreografia alla perfezione. In campo un vero regista, ma fuori non ha potuto far altro che seguire la ballerina di casa.

