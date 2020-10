Lazio, Luis Alberto e la moglie Patricia: "Durante la sosta con le persone che amiamo" - FT

Il campionato di Serie A ha lasciato spazio alle nazionali, e non sono pochi i biancocelesti a essere stati convocati dai rispettivi ct. Luis Alberto, nonostante il rendimento da vero top player, non figura nell'elenco dei giocatori chiamati da Lopetegui. Il 'Mago', dunque, approfitterà di questi giorni di relax per passare più tempo con la propria famiglia. Lo stesso spagnolo l'ha confermato in un post Instagram: "Dobbiamo approfittare di questa sosta per passare più tempo con le persone che amiamo di più". Il riferimento è ovviamente alla moglie Patricia, con lui nell'immagine condivisa con i followers.

