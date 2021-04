Lazio, Luis Alberto e un recupero flash: il 'Mago' a Verona ci sarà - FOTO

Luis Alberto ci sarà domenica in campo nella gara contro il Verona. Lo spagnolo ha stretto i denti nel match vinto contro lo Spezia e a fine gara ha mostrato sui social la caviglia: gonfia e piuttosto malmessa. Per questo durante la settimana i suoi allenamenti sono stati centellinati per garantirgli un recupero migliore. Il Mago si è anche sottoposto in modo continuativo a sedute di fisioterapia. La conferma che il biancoceleste ha recuperato è arrivata proprio dal fisioterapista che ha pubblicato sul suo profilo social le foto del prima e del dopo in cui la caviglia si è sgonfiata e tutto l'edema presente si è riassorbito. La didascalia poi non lascia spazio a interpretazioni: "A jucar!", "Giocare!". Nessun dubbio quindi, Luis Alberto ci sarà!

