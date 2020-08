Lazio, Luis Alberto esulta per la vittoria del Siviglia: “Grandi!” - FOTO

Non è riuscito alla Roma il passaggio del turno di Europa League. Il Siviglia ha dominato la squadra di Fonseca imponendosi per 2-0 e di fatto facendo concludere la stagione dei giallorossi con zero trofei. Tra i tifosi che hanno visto il match ce n'è anche uno speciale, il Mago Luis Alberto che ha fatto ovviamente il tifo per la sua ex squadra. Al termine del match lo spagnolo ha postato una foto su Instagram: "Grandi!".